Движение на дублере Ломоносовского проспекта ограничили до 10 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На участке дублера Ломоносовского проспекта до 10 июля будет ограничено движение транспорта в связи с проведением инженерных работ, сообщает пресс-служба информационного центра столичного транспортного комплекса.

"Ограничения движения в связи с проведением инженерных работ на дублере Ломоносовского проспекта будут действовать до 10 июля круглосуточно", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что движение ограничат на участке дороги от дома 34 до дома 36а. Кроме того, до 15 мая ограничения будут введены на участке дублера около дома 36а, а также с 16 мая по 10 июля на участке от дома 36а до дома 38. Отмечается, что движение транспорта будет организовано по одной полосе.

Ранее сообщалось, что участок Рублевского шоссе на западе столицы перекроют на 1,5 года в связи с работами по реконструкции дороги. Речь идет об участке дороги от пересечения с Кутузовским проспектом до Рублевского шоссе, дом 1. Движение будет восстановлено 31 августа 2022 года.