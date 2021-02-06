Движение у станции метро "Некрасовка" ограничили по 20 декабря

Фото: Москва 24/Роман Васильев
Движение ограничили у станции метро "Некрасовка". Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Как передает Агентство "Москва", ограничения будут действовать до 20 декабря текущего года.
"Ограничения движения в связи с проведением дорожных работ", – пояснили в центре.
Отмечается, что ограничения действуют круглосуточно на трех участках – пересечениях улицы Рождественская с улицами Покровская, Сочинская и Липчанского.
Движение транспорта будет происходить по одной–трем полосам в каждом направлении в зависимости от требований ремонта. При этом на участках введут временные уширения.
Ранее сообщалось, что строительные работы планируется провести на Шоссейной улице. В связи с этим на участке изменят маршруты шести автобусов.