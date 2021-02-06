Маршруты шести автобусов поменяются на Шоссейной улице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Маршруты шести автобусов изменятся на Шоссейной улице с 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс" на своем официальном сайте.

Известно, что речь идет об автобусах №35, 161, 292, 646, 703 и 736. Причиной изменений станет проведение строительных работ.

"Автобусы <...> будут объезжать закрытый участок улицы Шоссейная по временной дороге", – пояснили в "Мосгортрансе".

Там подчеркнули, что остановки "Батюнинская улица" и "1-й Курьяновский проезд" будут перенесены на временную дорогу. Изменения останутся актуальными до окончания ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на участке проспекта Андропова вблизи станции метро "Каширская". Изменения действуют круглосуточно до 1 декабря.