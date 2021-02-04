Движение на проспекте Андропова у метро "Каширская" ограничили до 1 декабря

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Движение транспорта на участке проспекта Андропова вблизи станции метро "Каширская" ограничили до 1 декабря, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Движение на участке проспекта Андропова от улицы Маршала Шестопалова до дома 58б по проспекту Андропова ограничено. Ограничения будут действовать круглосуточно до 1 декабря в связи с проведением дорожных работ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что движение на данном участке будет организовано по трем полосам на каждом направлении с помощью временного расширения проезжей части.

Ранее сообщалось, что на участке Дмитровского шоссе ограничили движение до 31 декабря 2023 года из-за строительных работ. Отмечается, что для водителей недоступны три полосы на отрезке Дмитровского шоссе. Речь идет об участке от дома 133, строения 1, до пересечения с Лобненской улицей.