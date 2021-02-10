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Участок Рублевского шоссе на западе столицы перекроют на 1,5 года в связи с работами по реконструкции дороги. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"На участке Рублевского шоссе от пересечения с Кутузовским проспектом до Рублевского шоссе, 1, не будет движения с 15 февраля 2021 года до 31 августа 2022 года", – говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что на участке Дмитровского шоссе ограничили движение до 31 декабря 2023 года из-за строительных работ. Отмечается, что для водителей недоступны три полосы на отрезке Дмитровского шоссе. Речь идет об участке от дома 133, строения 1, до пересечения с Лобненской улицей.