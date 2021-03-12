Движение на трех улицах на западе Москвы сделали односторонним

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С 5 апреля три улицы в Западном административном округе столицы будут односторонними. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В результате новые правила начнут действовать на участках улиц Плотинная, Спортивная, а также Клочкова. В связи с тем что участок Плотинной улицы будет односторонним, получится решить проблему встречного разъезда. Для движения в сторону 1-й Рейсовой улицы водителям посоветовали пользоваться Штурманской улицей.

На Спортивной улице движение в одну сторону поможет сохранить 31 парковочное место. Кроме того, одностороннее движение на участке улицы Клочкова от улицы Алексея Свиридова до дома 2 позволит сохранить 19 парковочных мест.

Столичных автомобилистов попросили соблюдать внимательность и учитывать данные изменения при планировании маршрутов.

Ранее бесплатную открытую парковку оборудовали на месте самостроя в Филевском Парке. Земельный участок до этого не был поставлен на государственный кадастровый учет.