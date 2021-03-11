Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесплатную открытую парковку оборудовали на месте самостроя в Филевском Парке, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"На месте выявленной и демонтированной самовольной стоянки, на которой незаконно взималась плата с автовладельцев, для жителей района Филевский Парк организовано 80 бесплатных парковочных мест", – рассказал руководитель государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Владислав Овчинский.
Он уточнил, что на территории был также нелегально возведен пост охраны на площади шесть квадратных метров, через который и проводилась оплата за стоянку. По его словам, земельный участок не был поставлен на государственный кадастровый учет.
Ранее бесплатную парковку на месте самостроя оборудовали в столичном районе Сокольники. По адресу улица Лобачика, владение 14, строение 1б, было обнаружено нежилое двухэтажное здание, к которому была незаконно возведена одноэтажная пристройка.
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