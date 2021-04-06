Участок бокового проезда улицы 1905 года станет односторонним с 20 апреля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
С 20 апреля участок бокового проезда улицы 1905 года станет односторонним. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Такое решение принято из соображений безопасности.
"Сейчас вдоль дома 23 по улице 1905 года организовано двустороннее движение. Парковка здесь не запрещена, и автомобили создают помехи при встречном разъезде, так как ширина составляет всего 5,6 метра. Чтобы решить сразу две проблемы – сохранить парковки и повысить безопасность, приняли решение сделать этот участок односторонним", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что меры позволят проезжать данный участок быстрее и безопаснее. Парковка станет более упорядоченной для 12 автомобилей. Перепробеги составят не более 250 метров.
В департаменте призвали водителей быть внимательными и следовать дорожным знакам.
Ранее в пресс-службе рассказали, что этом году на девяти улицах столицы изменится схема движения. В частности, односторонними станут участки семи улиц. Об этом попросили сами москвичи.
С 5 апреля в Москве изменится стоимость парковки
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