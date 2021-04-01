По просьбам жителей движение на семи столичных улицах станет односторонним

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На девяти столичных улицах по просьбам жителей изменится схема движения транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участки семи из них станут односторонними. Речь идет об участке улицы Добролюбова, участке 6-го проспекта Новогиреево, Проектируемом проезде № 2263 от улицы Полбина, Проектируемом проезде № 765 от улицы Перервы, участке Спортивной улицы, участке улицы Клочкова, а также участке Плотинной улицы от 1-й Рейсовой улицы до дома 34.

Одностороннее движение потребовалось для обеспечения проезда – его ширина составляет всего 3,6 метра. Благодаря таким изменениям появится 252 дополнительных парковочных места. Также нововведения помогут исключить проблемы встречного разъезда на узких улица.

Кроме того, изменится направление одностороннего движения на участке Олонецкого проезда – от улицы Менжинского до Староватутинского проезда. Это позволит сократить путь на 410 метров и избежать перепробега транспорта.

Двусторонним станет участок Проектируемого проезда № 6334 от дома 15, корпуса 29 на набережной Академика Туполева до улицы Радио. Благодаря этому улучшится транспортная ситуация в Басманном районе и сократятся перепробеги до 700 метров.

Ранее сообщалось, что с 5 апреля три улицы в Западном административном округе столицы будут односторонними. Новые правила начнут действовать на участках улиц Плотинная, Спортивная, а также Клочкова. В связи с тем что участок Плотинной улицы будет односторонним, получится решить проблему встречного разъезда. Для движения в сторону 1-й Рейсовой улицы водителям посоветовали пользоваться Штурманской улицей.

На Спортивной улице движение в одну сторону поможет сохранить 31 парковочное место. Кроме того, одностороннее движение на участке улицы Клочкова от улицы Алексея Свиридова до дома 2 позволит сохранить 19 парковочных мест.