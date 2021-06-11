У входа в "Музеон" сократят парковочные места до начала июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество мест на парковке у входа в парк "Музеон" сократят в период с 13 июня по 5 июля из-за проведения массового мероприятия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Дептранс.

"В связи с проведением массового мероприятия на парковке со шлагбаумом, расположенной по адресу улица Крымский Вал (у входа в парк искусств "Музеон"), с 13 июня по 5 июля включительно будет сокращено количество парковочных мест с 341 до 97 машино-мест", – объяснили в ведомстве. Уменьшится также и количество мест для инвалидов – с 35 до 27.

Уточняется, что с 24 по 29 июня парковка и вовсе будет закрыта.

Ранее сообщалось, что 12 и 14 июня парковки будут бесплатными на всех улицах Москвы, в том числе и те, где действует повышенный тариф. 13 июня они будут работать по тарифу воскресенья.

