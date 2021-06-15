Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Коровинском шоссе автобусы № 466 и 591 коммерческого перевозчика двигаются с опозданием, передает пресс-служба Дептранса в своем телеграм-канале. Причиной задержек стали подтопления.

"На Коровинском шоссе из-за подтопления задерживаются автобусы № 466, №591 коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". Будьте внимательны", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что водосточная сеть, располагающаяся на востоке Москвы, принимает весь объем осадков. Всего их выпало около 20 миллиметров.

Уточняется, что о наличии скоплений воды можно сообщить в Центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток".

Перед этим на Москву обрушилась гроза. Непогода прогнозируется до 22:00. В связи с этим водителей призвали быть внимательными на дорогах и избегать резких маневров.

