Скопление воды ликвидировали на востоке столицы после сильного дождя

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Водосточная сеть, располагающаяся на востоке Москвы, принимает весь объем воды. В этом районе города выпало до 20 миллиметров осадков, передает столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Временные скопления воды, образовавшиеся в районе улиц Щербаковской и Ткацкой, в Кирпичном переулке, в течение 20 минут ушли в дождеприемные колодцы. Водосточная сеть по указанным адресам находится в исправном состоянии и принимает весь объем осадков", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что о наличии скоплений воды можно сообщить в Центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток".

Несколько часов назад на Москву обрушилась гроза. Непогода прогнозируется до 22:00. В связи с этим водителей призвали быть внимательными на дорогах и избегать резких маневров.

Перед этим в центре погоды "Фобос" заявили, что в Москве до середины следующей недели ожидается жаркая погода без осадков. При этом во вторник вечером и в ночь на среду еще могут пройти дожди. После этого, по словам синоптиков, на длительное время Москва попадет под влияние антициклона, пришедшего с запада.

