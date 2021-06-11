Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Погода в столице начнет улучшаться с воскресенья, а к концу следующей недели воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Праздничный день (12 июня. – Прим. ред.) в Москве будет все-таки с дождями, будут условия для грозовой деятельности, усиление ветра до 15 метров в секунду, день будет дождливый и ветреный, но теплый, температура заметно повысится", – рассказал метеоролог.
По его словам, погода начнет меняться со второй половины дня субботы из-за смены направления воздушных масс с северо-восточных на южные: уменьшится интенсивность осадков, а температура воздуха поднимется до +21...+23 градусов.
На следующей неделе москвичей ждет "совершенно другой тип погоды", отметил Вильфанд. До среды температура воздуха будет колебаться от +21 до +26 градусов, а с четверга вырастет до +27...+28 градусов. Погода будет солнечной, однако небольшие дожди все же возможны.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в столице выпало 22 миллиметра осадков, что приблизительно соответствует 30% месячной нормы.
Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
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