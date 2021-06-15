Трамваи следуют с опозданием в Щукине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи шести маршрутов в Щукине курсируют с опозданием, передает Дептранс в своем телеграм-канале.

"На улице Новощукинской по техническим причинам задерживаются трамваи № 10, 15, 21, 28, 30, 31", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что маршруты следования транспорта изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

По маршрутам трамваев работают автобусы.

Ранее по техническим причинам задерживались трамваи четырех маршрутов на Бауманской улице. С опозданием следовали трамваи № Б, 37, 45, 50.