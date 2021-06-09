Трамваи задерживаются на Бауманской улице по техническим причинам

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Бауманской улице по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

"На Бауманской улице по техническим причинам задерживаются трамваи № Б, 37, 45, 50. Маршруты временно изменены. Вместо трамваев работают автобусы. Будьте внимательны", – говорится в сообщении.

Ранее трамваи задерживались в районе улицы Панфилова на Волоколамском шоссе. С опозданием следовали трамваи № 6, 15, 23, 28.

До этого стало известно, что маршруты, по которым курсируют автобусы № 120, 661, 830 и 325 в районе станции "Мичуринский проспект", временно изменили в связи со строительством Большой кольцевой линии метрополитена.

