Движение перекрыли в Северо-Западном тоннеле в Москве из-за загоревшейся машины

Фото: Москва 24

Движение перекрыли в Северо-Западном тоннеле в Москве из-за пожара. Об этом информирует столичная Госавтоинспекция в Twitter.

Известно, что произошло возгорание автомобиля в одной из полос движения в сторону центра города.

"На двух остальных (полосах движения. – Прим. ред.) производится реконструкция проезжей части. Из-за этого движение снято полностью", – объяснили в ведомстве.

Там уточнили, что в данный момент сотрудники ГАИ оказывают помощь другим машинам, чтобы те могли выехать из тоннеля.

Ранее ДТП с участием автомобиля Bentley и трамвая произошло в Тверском районе Москвы. Столкновение случилось на Лесной улице у дома № 4 около 22:00.

В результате случившегося никто не пострадал. При этом были временно изменены маршруты трамваев № 7 и 9.

Позднее движение трамваев восстановили.