Движение трамваев по Лесной улице восстановили после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение трамваев по Лесной улице удалось восстановить после случившейся аварии. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в Telegram.

Ранее ДТП с участием автомобиля Bentley и трамвая произошло в Тверском районе Москвы. Столкновение случилось на Лесной улице у дома №4 около 22:00.

В результате случившегося никто не пострадал. При этом были временно изменены маршруты трамваев № 7 и 9.

"Движение трамваев по Лесной улице восстановлено", – подтвердили в Дептрансе.

Там также уточнили, что автомобиль Bentley был погружен на эвакуатор.

Накануне на Новощукинской улице задерживались трамваи № 10, 15, 21, 28, 30 и 31. Сообщалось, что изменения произошли по техническим причинам.

Позднее движение трамваев было восстановлено.