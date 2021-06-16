Движение трамваев по Лесной улице восстановили после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Движение трамваев по Лесной улице удалось восстановить после случившейся аварии. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в Telegram.
Ранее ДТП с участием автомобиля Bentley и трамвая произошло в Тверском районе Москвы. Столкновение случилось на Лесной улице у дома №4 около 22:00.
В результате случившегося никто не пострадал. При этом были временно изменены маршруты трамваев № 7 и 9.
"Движение трамваев по Лесной улице восстановлено", – подтвердили в Дептрансе.
Там также уточнили, что автомобиль Bentley был погружен на эвакуатор.
Накануне на Новощукинской улице задерживались трамваи № 10, 15, 21, 28, 30 и 31. Сообщалось, что изменения произошли по техническим причинам.
Позднее движение трамваев было восстановлено.