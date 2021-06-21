Очевидцы сообщили о пожаре в здании академии в Хамовниках

В здании Военной академии имени М. В. Фрунзе в Хамовниках произошел пожар. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, загорелась столовая.

В МЧС рассказали, что возгорание началось в одном из кабинетов на третьем этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В настоящее время пожар ликвидирован. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее из-за пожара было перекрыто движение в Северо-Западном тоннеле. Сообщалось, что произошло возгорание автомобиля в одной из полос движения в сторону центра столицы.

До этого на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там взрывались петарды. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.