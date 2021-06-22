Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 8 тыс квадратных метров

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Площадь пожара на складе с пленкой в поселке Тучково Московской области увеличилась до 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

"В 05:02 локализация на площади 8 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.

Склад загорелся на кирпичном заводе в Технологическом проезде накануне вечером. На место происшествия были направлены экстренные службы. Возгорание также показали с квадрокоптера. На видео видно как пламя, так и задымление, которое распространилось по всему зданию.