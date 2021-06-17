В Некрасовке произошел пожар на металлобазе

17 июня, 23:02
"17 июня 2021 года в 22:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу 2-я Вольская, дом 34", – сказано в сообщении.
Площадь возгорания составляет 120 квадратных метров. На месте ЧП работают пожарные подразделения. Информация о пострадавших пока не поступала.
Позднее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров. Кроме того, он отметил, что на металлобазе есть тара с маслом, которая периодически взрывается.
Ранее пожар охватил шесть гаражей на юге столицы. Огонь вспыхнул в гаражах, расположенных по адресу Варшавское шоссе, дом 12Г.
Также сообщалось о пожаре на севере Москвы на площади 200 квадратных метров. Там горело административное здание, внутри которого также находится ночной клуб с караоке.
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