В Некрасовке произошел пожар на металлобазе

В Некрасовке вспыхнул пожар на металлобазе, сообщает пресс-служба МЧС России по Москве.

"17 июня 2021 года в 22:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу 2-я Вольская, дом 34", – сказано в сообщении.

Площадь возгорания составляет 120 квадратных метров. На месте ЧП работают пожарные подразделения. Информация о пострадавших пока не поступала.

Позднее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров. Кроме того, он отметил, что на металлобазе есть тара с маслом, которая периодически взрывается.

Ранее пожар охватил шесть гаражей на юге столицы. Огонь вспыхнул в гаражах, расположенных по адресу Варшавское шоссе, дом 12Г.

Также сообщалось о пожаре на севере Москвы на площади 200 квадратных метров. Там горело административное здание, внутри которого также находится ночной клуб с караоке.

