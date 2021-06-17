При пожаре на фабрике во Владимирской области пострадали два человека

Фото: МЧС России

При пожаре на фабрике пиломатериалов во Владимирской области пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По предварительным данным, пострадали двое мужчин. Они госпитализированы", – сказано в сообщении.

Возгорание удалось локализовать на площади 3 тысячи квадратных метров. В работах задействованы 17 единиц техники и 47 человек.

Ранее говорилось, что площадь пожара составляет почти 10 тысяч квадратных метров.

Также сообщалось, что открытое горение в одном из зданий птицефабрики в Челябинской области ликвидировано. Там площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров.

