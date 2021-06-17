Открытое горение ликвидировано на птицефабрике в Челябинской области

Фото: МЧС России

Открытое горение в одном из зданий птицефабрики в Челябинской области ликвидировано. Площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Возгорание птичника произошло на птицефабрике "Равис". По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Генеральный директор и совладелец ООО "Равис – птицефабрика Сосновская" Андрей Косилов отметил, что пожар мог возникнуть после удара молнии.

В настоящее время предприятие продолжает работать.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в производственном здании в городе Струнино Владимирской области. Площадь горения составляет почти 10 тысяч квадратных метров.