Шесть гаражей загорелись на юге столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар охватил шесть гаражей на юге столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул в гаражах, расположенных по адресу Варшавское шоссе, дом 12Г.

"Установлено, что происходит загорание шести одноэтажных металлических гаражей на площади 100 квадратных метров", – сообщили в МЧС.

По данным источника агентства в экстренных службах, существует угроза распространения огня на соседние гаражи.

В 13:00 мск пожарным удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее крупный пожар произошел в реанимации больницы имени Семашко в Рязани. В результате произошедшего погибли три человека. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на личный контроль.

