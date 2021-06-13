Пожар в здании с ночным клубом на севере Москвы ликвидировали

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожар в трехэтажном кирпичном здании на севере Москвы удалось потушить. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"В 20:15 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по адресу: Керамический проезд, дом 8А на площади 200 квадратных метров загорелось административное здание, внутри которого также находится ночной клуб с караоке. К тушению возгорания привлекли пожарный поезд.

Ранее крупный пожар произошел в реанимации больницы имени Семашко в Рязани. В результате произошедшего погибли три человека. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на личный контроль.

