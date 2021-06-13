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Происшествия

19:12

На севере Москвы загорелся ночной клуб

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На севере Москвы на площади 200 квадратных метров горит административное здание, внутри которого также находится ночной клуб с караоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Происходит возгорание в трехэтажном кирпичном здании. Площадь пожара 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что открытое горение наблюдается с первого по третий этажи, а также в чердачном помещении. Из автосервиса и склада, находящихся вплотную к горящему зданию, эвакуируют легковоспламеняющиеся материалы.

"На место следует пожарный поезд", – сообщил источник агентства в экстренных службах.

Также на место происшествия должны прибыть отряды ГИБДД для регулирования движения.

Ранее пожар произошел на автомойке в городском округе Мытищи. Позднее огонь перекинулся на хостел. Из здания хостела были эвакуированы 15 человек. В результате пожара никто не пострадал.

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