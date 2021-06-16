Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Шесть человек остаются в реанимации после пожара на АЗС в Новосибирске, сообщает ТАСС.

Одного пациента выписали из отделения, еще одного перевели из реанимации в отделение.

Всего госпитализировали 17 человек, 7 из которых находились в реанимации. Главврач больницы Анатолий Юданов рассказал, что площадь поражения тела наиболее сильно пострадавшего пациента составляет около 40%. Отравления угарным газом у пострадавших нет, все находятся в сознании.

ЧП произошло 14 июня на автогазозаправке, расположенной в Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. В результате инцидента пострадали 35 человек. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре на автозаправке в Новосибирске в центральный аппарат СК.

Ранее сообщалось о задержании по подозрению в совершении преступления директора компании "Сибгаз", арендовавшей сгоревшую автозаправку, а также инженера АЗС.

По данным следователей, они не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа на АЗС.

