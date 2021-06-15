Расследование дела о пожаре на АЗС в Новосибирске передано в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре на автозаправке в Новосибирске в центральный аппарат СК для дальнейшего расследования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Александр Бастрыкин для наиболее тщательного и объективного расследования, а также установления всех обстоятельств произошедшего передал уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России", – говорится в сообщении.

ЧП произошло накануне на автогазозаправке, расположенной в Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В результате инцидента пострадали 35 человек. При этом за помощью продолжают обращаться новые пострадавшие. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.

Ранее сообщалось о задержании по подозрению в совершении преступления директора компании "Сибгаз", арендовавшей сгоревшую автозаправку, а также инженера АЗС. По данным следователей, они не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа на АЗС.

