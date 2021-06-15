Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Основной причиной крупного пожара на автогазозаправочной станции в Новосибирске могло стать несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в облправительстве.

"Окончательные выводы сделают следователи, но смею назвать основную причину. Наверное, она скрывается в том, что период пандемийных надзорных каникул некоторые наши предприниматели воспринимали как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, сотрудникам и окружающим жителям. Потому что основная причина – несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей", – сказал глава региона.

Он пояснил, что именно по этой причине власти решили проверить все автозаправки в Новосибирске.

ЧП произошло накануне на автогазозаправке, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий номер сложности. Позднее пожар на заправке был полностью потушен. По данным МЧС, причиной возгорания стало отсутствие заземления у цистерны с газом.

Ранее сообщалось, что 35 человек пострадали в результате взрывов и пожара на АЗГС в Новосибирске.

Глава областного Минздрава Константин Хальзов доложил, что после пожара за медицинской помощью обратились 33 пострадавших. Из них 17 госпитализированы, 7 находятся в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще 9 человек, в том числе 2 ребенка и 2 сотрудника МЧС, находятся в ожоговом отделении, их состояние удовлетворительное.

В экстренных службах также заявили, что за помощью продолжают обращаться новые пострадавшие. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.