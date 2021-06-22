В Башкирии из-за взрыва во время пожара частично обрушилась крыша автосервиса

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В одном из автосервисов в Башкирии произошел пожар, площадь возгорания составила 850 квадратных метров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Как уточняет РИА Новости, во время тушения пожара прогремел взрыв, в результате чего частично обрушилась крыша. Все произошло в селе Зубово в 10 километрах от Уфы. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Горели покрышки на площади 50 квадратов, пламя распространялось на прилегающее вплотную здание автосервиса" – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 86 человек и 19 единиц техники, уточнили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад с пиротехнической продукцией, там взрывались петарды. Пожар был потушен спустя 4 часа после возгорания.