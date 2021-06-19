Пожар на складе в центре Москвы потушен спустя 4 часа после возгорания

Фото: МЧС России

Пожар на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной потушен спустя 4 часа после возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

"В 21:29 мск пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там взрывались петарды.

Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.

Позже стало известно, что пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, при пожаре на Лужнецкой набережной пострадали трое пожарных и сотрудник склада.

Также сообщалось, что предварительно, пожар на складе с пиротехникой начался в результате замыкания электросети, но рассматриваются и другие версии.