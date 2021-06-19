Трое пожарных и сотрудник склада пострадали при пожаре на Лужнецкой набережной

20:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
При пожаре на Лужнецкой набережной пострадали трое пожарных и сотрудник склада. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы", – пояснил он.
По словам Бирюкова, от госпитализации двое отказались, а одного направили в институт Склифосовского.
Заммэра также добавил, что на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники.
Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там взрывались петарды.
Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.
В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечена авиация. В частности, пожар тушат два вертолета Ка-32А, которые оборудованы специальным водосливным устройством, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.
Позже стало известно, что пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.
Пожар на складе пиротехники в Лужниках удалось локализовать
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