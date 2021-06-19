Трое пожарных и сотрудник склада пострадали при пожаре на Лужнецкой набережной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При пожаре на Лужнецкой набережной пострадали трое пожарных и сотрудник склада. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы", – пояснил он.

По словам Бирюкова, от госпитализации двое отказались, а одного направили в институт Склифосовского.

Заммэра также добавил, что на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники.



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Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там взрывались петарды.

Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечена авиация. В частности, пожар тушат два вертолета Ка-32А, которые оборудованы специальным водосливным устройством, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.

Позже стало известно, что пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.