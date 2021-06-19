Пожар на складе в центре Москвы локализован на площади 500 кв м

19:23
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар на складе с пиротехникой в центре Москвы удалось локализовать. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столице.
"19:15 локализовано, площадь 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Также известно, что в результате случившегося одному человеку потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Один человек обратился к медикам за помощью, при этом госпитализация ему не потребовалась", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там взрываются петарды.
Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.
В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечена авиация. В частности, пожар тушат два вертолета Ка-32А, которые оборудованы специальным водосливным устройством, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.
Позднее стало известно, что к тушению могут привлечь катер "Полковник Чернышев".
Из-за пожара ограничили движение по Лужнецкой набережной. Это необходимо для проезда спецтехники и ликвидации очага возгорания. Проезд с Фрунзенской набережной на Лужицкую закрыт.
В Дептрансе также сообщили, что временно изменены маршруты автобусов № 64, 216, 255, 809, С12, т79, Б.
Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку.
Более 100 взрывов прогремело на Лужнецкой набережной
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