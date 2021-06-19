Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:43 (обновлено 19.06.2021 19:02)

Площадь пожара на Лужнецкой набережной в Москве выросла до 500 "квадратов"

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Площадь пожара на Лужнецкой набережной увеличилась в несколько раз. Теперь она составляет 500 квадратных метров, сообщает МЧС.

По данным ведомства, на месте ЧП прогремело уже более 100 взрывов.

Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там взрываются петарды.

Возгоранию присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечена авиация. В частности, пожар тушат два вертолета Ка-32А, которые оборудованы специальным водосливным устройством, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.

Позднее стало известно, что к тушению могут привлечь катер "Полковник Чернышев".

Из-за пожара ограничили движение по Лужнецкой набережной. Это необходимо для проезда спецтехники и ликвидации очага возгорания. Проезд с Фрунзенской набережной на Лужицкую закрыт.

В Дептрансе также сообщили, что временно изменены маршруты автобусов № 64, 216, 255, 809, С12, т79, Б.

Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку.

В Лужниках загорелся склад с пиротехникой

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать