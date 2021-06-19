Площадь пожара на Лужнецкой набережной в Москве выросла до 500 "квадратов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Площадь пожара на Лужнецкой набережной увеличилась в несколько раз. Теперь она составляет 500 квадратных метров, сообщает МЧС.

По данным ведомства, на месте ЧП прогремело уже более 100 взрывов.

Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там взрываются петарды.

Возгоранию присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечена авиация. В частности, пожар тушат два вертолета Ка-32А, которые оборудованы специальным водосливным устройством, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.

Позднее стало известно, что к тушению могут привлечь катер "Полковник Чернышев".

Из-за пожара ограничили движение по Лужнецкой набережной. Это необходимо для проезда спецтехники и ликвидации очага возгорания. Проезд с Фрунзенской набережной на Лужицкую закрыт.

В Дептрансе также сообщили, что временно изменены маршруты автобусов № 64, 216, 255, 809, С12, т79, Б.

Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку.