Движение транспорта ограничено на Лужнецкой набережной из-за пожара

На Лужнецкой набережной ограничено движение транспорта. Проехать можно по одной полосе из трех в каждом направлении, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Причиной ограничительных мер стали взрывы и пожар.

"На место происшествия направили экипажи дорожно-патрульной службы. На данном участке вводится ограничение движения транспорта на двух полосах из трех в каждом направлении. Это необходимо для проезда спецтехники и ликвидации очага возгорания", – говорится в сообщении ведомства.

В столичном Дептрансе также отметили, что проезд с Фрунзенской набережной на Лужнецкую закрыт.

"На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда", – сказано в сообщении.

На Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там происходят множественные взрывы петард.

Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечена авиация.

