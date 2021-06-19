Движение транспорта ограничено на Лужнецкой набережной из-за пожара

18:15
Причиной ограничительных мер стали взрывы и пожар.
"На место происшествия направили экипажи дорожно-патрульной службы. На данном участке вводится ограничение движения транспорта на двух полосах из трех в каждом направлении. Это необходимо для проезда спецтехники и ликвидации очага возгорания", – говорится в сообщении ведомства.
В столичном Дептрансе также отметили, что проезд с Фрунзенской набережной на Лужнецкую закрыт.
"На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда", – сказано в сообщении.
На Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там происходят множественные взрывы петард.
Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.
В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечена авиация.
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