Пожар в Некрасовке потушили

Пожар на металлобазе в Некрасовке удалось полностью ликвидировать. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

Уточняется, что ликвидация возгорания произошла в 00:25.

"Информация о пострадавших не поступала", – добавили в МЧС.

Как сообщалось ранее, возгорание вторсырья произошло по адресу 2-я Вольская улица, дом 34. Изначально площадь пожара составляла 120 квадратных метров.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. Через некоторое время после этого было объявлено о локализации пожара.