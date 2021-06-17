Прокуратура начала проверку по факту пожара на предприятии во Владимирской области

Фото: МЧС России
Прокуратура начала проверку по факту пожара на деревообрабатывающем предприятии во Владимирской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства в Instagram.
Как рассказали в прокуратуре, пожар случился на заводе в Александровском районе.
"Органами прокуратуры устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в ведомстве.
Специалисты планируют оценить действия руководства предприятия и его сотрудников по соблюдению условий труда. Результаты проверки находятся на контроле прокурора региона.
Ранее говорилось, что площадь пожара составляет почти 10 тысяч квадратных метров. Позднее возгорание удалось локализовать на площади 3 тысячи "квадратов".
По данным регионального главка МЧС, в результате пожара пострадали два человека. Они были госпитализированы.
Два человека пострадали в результате крупного пожара во Владимирской области