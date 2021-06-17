Прокуратура начала проверку по факту пожара на предприятии во Владимирской области

Фото: МЧС России

Прокуратура начала проверку по факту пожара на деревообрабатывающем предприятии во Владимирской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства в Instagram.

Как рассказали в прокуратуре, пожар случился на заводе в Александровском районе.

"Органами прокуратуры устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в ведомстве.

Специалисты планируют оценить действия руководства предприятия и его сотрудников по соблюдению условий труда. Результаты проверки находятся на контроле прокурора региона.

Ранее говорилось, что площадь пожара составляет почти 10 тысяч квадратных метров. Позднее возгорание удалось локализовать на площади 3 тысячи "квадратов".

По данным регионального главка МЧС, в результате пожара пострадали два человека. Они были госпитализированы.