Площадь пожара в Некрасовке выросла до 1 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на металлобазе в Некрасовке увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, на месте происходит возгорание вторсырья, работают пожарные подразделения.

В данный момент тушение возгорания продолжается. В результате случившегося никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло по адресу 2-я Вольская улица, дом 34. Изначально площадь пожара составляла 120 квадратных метров. Позднее источник сообщал о распространении огня на 300 "квадратах".