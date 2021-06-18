Пожар в Некрасовке локализован

Пожар на металлобазе в Некрасовке удалось локализовать. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, локализация возгорания произошла в четверг, 17 июня, в 23:58.

В результате случившегося никто не пострадал, подчеркнули в МЧС.

Как сообщалось ранее, возгорание вторсырья произошло по адресу 2-я Вольская улица, дом 34. Изначально площадь пожара составляла 120 квадратных метров.

По последним данным, площадь возгорания возросла до 1 тысячи квадратных метров. Тушение пожара продолжается.