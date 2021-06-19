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Происшествия

17:44 (обновлено 19.06.2021 19:03)

Очевидцы сообщили о взрывах в Лужниках

происшествия пожар

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

В Лужниках раздались взрывы. Об этом сообщили очевидцы. Безостановочный грохот продолжается до сих пор.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, горит склад пиротехники, взрываются петарды.

"На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард", – говорится в сообщении.

Также источник сообщил, что огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание, площадь пожара, предварительно, составляет 150 квадратных метров.

Отмечается, что пожару присвоен второй номер сложности.

Позднее сообщение о пожаре на Лужнецкой набережной подтвердили в МЧС. Там уточнили, что, по предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее взрыв с последующим возгоранием произошел на газапроводе в центре Луганска. Из-за инцидента от подачи природного газа временно отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

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