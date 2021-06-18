На газопроводе в центре Луганска произошел взрыв

В центре Луганска прогремел взрыв на газопроводе

На газапроводе в центре Луганска произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщает РИА Новости. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

ЧП произошло в районе луганского парка имени Первого Мая ночью 18 июня.

"На газопроводе среднего давления диаметром 425 миллиметров произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание", – говорится в сообщении.

Из-за инцидента от подачи природного газа временно отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект. Открытое горение удалось ликвидировать к 06:30. Специалисты Луганскгаза незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Восстановить подачу газа планируется по завершению работ на объекте.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причина взрыва устанавливается.

Ранее в Некрасовке вспыхнул пожар на металлобазе. ЧП произошло 17 июня по адресу 2-я Вольская, дом 34. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, а затем увеличилась до 300 квадратных метров. На металлобазе есть тара с маслом, которая периодически взрывалась. Информация о пострадавших пока не поступала.