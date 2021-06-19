Названа предварительная причина пожара на складе в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причиной пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы могло стать замыкание электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Предварительно, пожар на складе с пиротехникой начался в результате замыкания электросети, но рассматриваются и другие версии", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там взрывались петарды.

Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.

Позже стало известно, что пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, при пожаре на Лужнецкой набережной пострадали трое пожарных и сотрудник склада.