В Китае с лысого мужчины взяли деньги в салоне красоты за химическую завивку

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В китайском Шанхае с лысого мужчины взяли деньги в салоне красоты за химическую завивку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Shanghai Legal Daily.

Как рассказал житель Шанхая по имени Цянь, с прошлого года он пополнил счет в сети салонов красоты почти на 900 тысяч юаней (примерно 90 миллионов рублей). Из этих средств он уже потратил примерно 300 тысяч юаней (приблизительно 3,6 миллиона рублей), на счету осталось 580 тысяч юаней (около 58 миллионов рублей).

Цянь уточнил, что в основном оплачивал услуги по массажу спины с эфирными маслами, коррекции фигуры, массажу конечностей и шеи, татуажу бровей и прижиганию полынью. В салоне ему отказали в просьбе вернуть остаток средств, заявив о необходимости вычесть услуги, которые уже оказали.

В связи с этим у мужчины возникли вопросы к работе салонов – например, почему в онлайн-магазине сети одна из операций по пополнению счета значилась как "холодная химическая завивка".

"Я никогда не делаю прическу, я же лысый – разве это не абсурд?" – возмутился он.

Один из региональных руководителей сети в ответ заявил, что часть спорных процедур действительно проводилась, но подтверждения этому нет, а данные Цяня уже удалены.

Ранее 65-летняя жительница Китая с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создала в соцсетях образ 29-летнего врача и обманом получила от мужчины, с которым познакомилась, около 25 тысяч долларов. Следователи установили, что она использовала ИИ для изменения внешности и создания образа.

Похищенные деньги китаянка тратила на косметические операции, уход за собой и одежду. До этого она уже была судима за мошенничество – в 2009 году ее приговорили к 4 годам тюрьмы.