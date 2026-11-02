Рэпер P. Diddy выйдет из тюрьмы 6 февраля 2028 года

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Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) покинет тюрьму 6 февраля 2028 года, сообщило издание TMZ со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

До этого освобождение планировалось на 2 марта 2028 года. Среди предыдущих дат называли также 21 января, 5 и 20 февраля.

Недавно рэпер попал в одиночную камеру. Как утверждается, причина – допущенные им нарушения: он участвовал в драках и использовал контрабандные мобильные телефоны.

Комбса арестовали в 2024 году. Обвинения касались насилия, торговли людьми, организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц, а также использования принудительного труда. При этом вину доказали только по эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией.

Рэперу назначили наказание в виде 50 месяцев заключения и штрафа в размере 500 тысяч долларов.

По информации СМИ, после драки с ямайским наркобароном рэпера перевели в другое исправительное учреждение. В данный момент Комбс находится в тюрьме штата Пенсильвания. Перевод мог быть связан с опасениями правоохранительных органов за безопасность рэпера: нападения на него случались и прежде, пока он отбывал наказание в Нью-Джерси.

