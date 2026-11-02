В МИД назвали передачу активов Nestle в РФ ответом на блокировку активов в Швейцарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перевод российских активов Nestle под внешнее управление стал зеркальной реакцией на блокировку российских средств в Швейцарии, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

Он указал на то, что Швейцария блокирует на своей территории российские активы, в том числе российских юридических лиц.

По его словам, Конфедерация утратила нейтральный статус, присоединившись к санкциям Евросоюза против России. Биричевский назвал крайне наивными расчеты на то, что подобные шаги останутся без ответа.

По указу Владимира Путина во временное управление переданы российские активы французских Auchan ("Ашан") и FM Logistic, а также швейцарской Nestle. Мера затронула и бывшее российское подразделение французской Leroy Merlin (сейчас – "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".

В Nestle заявили, что в компании приняли данное решение к сведению: там ознакомились с указом Путина, анализируют ситуацию и рассматривают возможные варианты действий.

