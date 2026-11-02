В Нидерландах готовят меры защиты кладбища советских воинов после осквернения

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Власти нидерландских городов Амерсфорт и Лесден (провинция Утрехт) готовят дополнительные меры безопасности на кладбище советских воинов "Эревелд" после повторного акта вандализма. Об этом сообщили в муниципалитетах, совместное заявление приводит газета Algemeen Dagblad.

"Мы возмущены и потрясены неуважением, проявленным при совершении этих актов вандализма, болью, которую они причиняют родственникам погибших, и содержанием нанесенных надписей", – говорится в заявлении.

Власти подчеркнули, что повторное осквернение не позволяет считать произошедшее "единичным инцидентом". Среди возможных мер защиты – установка дополнительных камер видеонаблюдения. Кладбище закрыто, на нем ведутся восстановительные работы.

Фонд "Советское поле славы" 31 октября сообщил о том, что одноименный мемориальный комплекс в нидерландском Лесдене уже во второй раз подвергся вандализму. Посол России в Гааге Владимир Тарабин указал на то, что РФ осуждает акт вандализма на советском мемориале в Нидерландах и держит ситуацию на контроле. Как отметил диппредставитель, посольство поддерживает постоянный контакт с руководством фонда этого воинского захоронения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку факту осквернения советского мемориала. Установлением обстоятельств случившегося займется также министерство иностранных дел.

Также представитель мэрии Патриция ван Трихт сообщила, что работы по очистке мемориала и ликвидации нанесенного ущерба уже начались.

