Возгорание в здании МВД в центре Москвы ликвидировали

Пожар в здании МВД на Житной улице ликвидировали. Очаг был на шестом этаже. По предварительным данным, причиной задымления стала перегрузка системы охлаждения в серверной. В здании сработала автоматическая газовая система пожаротушения. На место приехали спасатели. Находившихся в здании эвакуировали. Пострадавших нет. Горели кабель и оборудование.

В Москве на Профсоюзной улице произошел пожар в квартире на третьем этаже. Возгорание было быстро ликвидировано на маленькой площади. Сгорели только личные вещи. Обошлось без пострадавших. Спасатели успели эвакуировать жильцов квартиры, в том числе ребенка-инвалида.

На внутренней стороне МКАД на 76 километре столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Грузовик врезался в легковушку, у нее смято крыло и дверь. Обошлось без пострадавших, движение в месте аварии было затруднено.

На Щелковском шоссе водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Девушка погибла на месте. Смертельная авария произошла в районе деревни Долгое Ледово. Рядом с местом ДТП есть пешеходный переход, но девушка решила перебежать дорогу в неположенном месте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.