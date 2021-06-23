Возгорание в здании МВД в центре Москвы ликвидировали

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Пожар в здании МВД на Житной улице ликвидировали. Очаг был на шестом этаже. По предварительным данным, причиной задымления стала перегрузка системы охлаждения в серверной. В здании сработала автоматическая газовая система пожаротушения. На место приехали спасатели. Находившихся в здании эвакуировали. Пострадавших нет. Горели кабель и оборудование.
В Москве на Профсоюзной улице произошел пожар в квартире на третьем этаже. Возгорание было быстро ликвидировано на маленькой площади. Сгорели только личные вещи. Обошлось без пострадавших. Спасатели успели эвакуировать жильцов квартиры, в том числе ребенка-инвалида.
На внутренней стороне МКАД на 76 километре столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Грузовик врезался в легковушку, у нее смято крыло и дверь. Обошлось без пострадавших, движение в месте аварии было затруднено.
На Щелковском шоссе водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Девушка погибла на месте. Смертельная авария произошла в районе деревни Долгое Ледово. Рядом с местом ДТП есть пешеходный переход, но девушка решила перебежать дорогу в неположенном месте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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