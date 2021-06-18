Эксперт по безопасности назвал лучшие средства от квартирных краж

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Охрана, консьержи и специальные охранные системы способны отпугнуть воров, специализирующихся на квартирных кражах. Об этом сообщает "Мир 24" со ссылкой на эксперта в области комплексной безопасности Петра Фефелова.

Он отметил, что большое значение играет и правильный выбор замков.

"Есть система замков – минимум два или три, которые блокируют друг друга. То есть, пока вы не откроете один замок, не откроется шторка для того, чтобы сунуть ключ в другую скважину", – сказал специалист.

Фефелов подчеркнул, что на вскрытие двери с подобной системой требуется больше времени, которое имеет огромное значение для злоумышленников. Они заинтересованы в том, чтобы максимально быстро проникнуть в квартиру, не встретившись ни с кем на лестничной площадке.

Еще пара предложенных экспертом решений – повесить над дверью или на лестничной клетке муляж камеры, а также наклеить наклейки, что объект находится под охраной.

Живущим на первых этажах Фефелов порекомендовал ставить на окна решетки, а также устанавливать взломостойкие окна и стеклопакеты повышенной прочности. Он посоветовал пользоваться также различными датчиками.

Ранее руководитель компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков заявил, предотвратить ограбление жилья помогут дополнительные замки и тревожная кнопка. В том случае если воры проникли в квартиру, не стоит сопротивляться, спорить и пытаться защитить предметы утвари.

