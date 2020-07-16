Мужчина в Москве обокрал квартиру коллеги на 850 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве задержан подозреваемый в квартирной краже. В жилье он проник с помощью дубликата ключей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

С заявлением в полицию обратилась 49-летняя москвичка. Она рассказала, что из квартиры, в которой она проживает, похищены денежные средства в сумме 850 тысяч рублей.

На улице 15-й Парковой полицейские задержали 25-летнего приезжего – коллегу потерпевшей. Как выяснилось, он, находясь на работе, взял оставленные на столе ключи от квартиры коллеги и сделал дубликат.

В отсутствие жильцов мужчина беспрепятственно проник в чужую квартиру и похитил денежные средства, которые находились в кармане пальто в шкафу. В жилище задержанного обнаружили 600 тысяч рублей, их вернули владелице.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, мужчина арестован.

Ранее сотрудники уголовного розыска Москвы задержали подозреваемого в серии разбойных нападений и краж. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.