Мужчина в Москве обокрал квартиру коллеги на 850 тысяч рублей

12:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве задержан подозреваемый в квартирной краже. В жилье он проник с помощью дубликата ключей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
С заявлением в полицию обратилась 49-летняя москвичка. Она рассказала, что из квартиры, в которой она проживает, похищены денежные средства в сумме 850 тысяч рублей.
На улице 15-й Парковой полицейские задержали 25-летнего приезжего – коллегу потерпевшей. Как выяснилось, он, находясь на работе, взял оставленные на столе ключи от квартиры коллеги и сделал дубликат.
В отсутствие жильцов мужчина беспрепятственно проник в чужую квартиру и похитил денежные средства, которые находились в кармане пальто в шкафу. В жилище задержанного обнаружили 600 тысяч рублей, их вернули владелице.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, мужчина арестован.
Ранее сотрудники уголовного розыска Москвы задержали подозреваемого в серии разбойных нападений и краж. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.
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