Россиянам объяснили, как вести себя при попадании грабителей в квартиру

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Руководитель компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков заявил, что предотвратить квартирные кражи на майских праздниках можно, усилив меры предосторожности. Он обратил внимание, что пандемия коронавируса и принятые меры вынуждают многих россиян проводить каникулы дома, передает РИА Новости.

Как считает эксперт, предотвратить ограбление жилья помогут дополнительные замки и тревожная кнопка. В том случае если воры проникли в квартиру, нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

"Не рискуйте из-за телевизора или еще какой утвари. Очень часто человек идентифицирует свою личность с какими-то внешними предметами. Также необходимо осознать свои эмоциональные реакции. Зачастую самые страшные сценарии, которые человек рисует в своей голове, к реальности не имеют отношения", – подчеркивает Цыбаков.

Так, руководитель компании советует выполнять все требования грабителей неспешно, не сопротивляться, а также не спорить. В данной ситуации нужно тянуть время и запомнить приметы человека, который проник на жилплощадь и похитил имущество.

Осознание своих адекватных телесных и эмоциональных возможностей поможет действовать более рационально, заключил Цыбаков.

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