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Происшествия

11:59

Неизвестный похитил 8 миллионов рублей со счета компании, узнав реквизиты у бухгалтера

криминал происшествия

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Неизвестный похитил 8 миллионов рублей со счета предприятия. Для этого подозреваемый спросил реквизиты у бухгалтера, заявили Агентству "Москва" представители ГУ МВД России по городу.

"В полицию поступило сообщение от заместителя главного бухгалтера компании. По его словам, утром 28 апреля ему позвонил неизвестный, узнал реквизиты банковского счета, открытого указанным компанией, после чего неустановленным способом совершил кражу 8 миллионов рублей", – сообщили в правоохранительных органах.

В связи с данным инцидентом следователи начали проверку, устанавливается лицо, причастное к похищению денег компании.

Ранее неизвестные в медицинских масках ограбили два коттеджа сотрудников Минобороны.

Кроме того, недавно злоумышленники украли рули из машин каршеринга на 315 тысяч рублей.

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